Челябинск, 1 мая, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Небольшие сельские фермерские хозяйства, занимающиеся производством молока, работают на грани рентабельности и, похоже, доживают последние годы. Среди работников молочной фермы, расположенной в 30 км от Челябинска, царит тревога и неопределённость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Скотину нужно и накормить, и напоить

ИА REGNUM Здание молочной фермы

ИА REGNUM Трактор — надёжный помощник

На небольшой по нынешним меркам молочной ферме, расположенной в Сосновском районе Челябинской области, неподалеку от села Долгодеревенского, работают порядка 15 человек. Пять доярок, примерно столько же скотников, механик, электрик и наладчик оборудования, а также руководство — управляющая, ее помощники и бухгалтер. Главные на ферме, это конечно, коровы, их в каждой стайке чуть больше 200 голов.

ИА REGNUM Главные на ферме

Под одной крышей с буренками размещаются около шести лошадей. Они нужны для летнего выпаса.

ИА REGNUM Лошади для выпаса

Тут же свой «телячий детский сад», в нем пребывают на откорме около десятка телят, оставленных после отелов.

ИА REGNUM Телята, молодняк

Рабочий день доярки начинается в 4:30 утра. Необходимо прийти на ферму и вначале вычистить кормушки от остатков кормов, а также пол помещения от помета. Работа вручную, ферма небольшая, минимум механизации. После этого разносится корм. Как правило это сено, утром или вечером бывает «мешанка» из комбикормов.

ИА REGNUM Работы на ферме хватает

ИА REGNUM Наташа

ИА REGNUM Иногда сено сверху посыпают солью и мелом, которые находятся в специальных емкостях

ИА REGNUM Соль и мел в кадках

После уборки пол посыпается опилками, для удобства последующей уборки и для того, чтобы коровы после употребления кормов, ложились на относительно лучшую подстилку.

ИА REGNUM Люба Изотова за работой

ИА REGNUM Люба разносит опилки

Затем наступает время доения. Дойка занимает относительно немного времени, особенно дневная, которая начинается в 12 часов. Больше всего молока коровы дают в утреннюю дойку. Вечером в 20:00 молока больше, чем днем, но меньше, чем утром.

ИА REGNUM Ирина и Наташа на обеденной дойке коров

ИА REGNUM Пора доить подопечных

По словам доярки Ирины, она знает имя каждой из 70 буренок, находящихся в ее ведении. «Когда подходишь, называешь ее имя, у всех разное, каждая реагирует», — говорит Ирина. Спрашиваем — как? «Уши навострит, замрет, жевать перестанет», — отвечает Ирина.

ИА REGNUM Заинтересованно смотрит на фотографа

Среди коров, по словам доярки, не много, но встречаются «с характером». Например, у нее таких две. «Когда подключаешь доильный аппарат, то от них не отойти, — могут сбросить, и тогда нужно будет заново вымя протирать и аппарат пристраивать», пояснила Ирина.

ИА REGNUM В ожидании дойки

ИА REGNUM Людмила

Вода в лотки подается постоянно, однако молодняк приходится поить вручную, надавливая на клапан, который открывает подачу воды. Сами телята еще глупы и не могут сообразить, что для того, чтобы напиться, нужно мордой надавить на клапан в поилке.

ИА REGNUM Как напоить телёнка

В разговорах женщин большего всего беспокоит отсутствие перспективы. Это особо остро ощущается, когда выясняется, что никто из детей не только работников фермы, но и поселка, категорически не хотят оставаться в поселке, а собираются уехать в город.

В настоящее время в поселке осталось около тысячи жителей. Многие работают в соседних населенных пунктах, или в городе, в Челябинске. Причем, у большинства, заработки на выездах ничуть не больше, чем получают на молочной ферме, примерно около 15 тыс. рублей, однако приходится тратиться на дорогу и временем, и деньгами.

ИА REGNUM Наташа на рабочем посту

В округе, по словам женщин работы мало, села умирают. В самом поселке раньше было больше 1000 голов, за постперестроечное время поголовье сократилось в пять раз. Вслед за сокращением рабочих мест, сокращается социальная инфраструктура, а затем люди постепенно уезжают.

ИА REGNUM Емкость под молоко

ИА REGNUM Для свежего молока

Невольно разговор зашел о сравнении советского времени с нынешним. Враз собеседницы оживились, и стали наперебой говорить о надежности, уверенности в завтрашнем дне, об ощущении развития, и как следствия, понимания, что завтра будет лучше чем вчера. Но в то же время, одна из участниц беседы сказала, что все же ей сейчас лучше, жить мол она стала, по ее ощущениям богаче, и разную колбасу купить можно, и фрукты, и конфеты и многое другое, что раньше позволить себе не могла, а в советское время мол дефицит был. Но ей тут же возражают, указывая на возможности образования, здравоохранения, о возможности отдыха на курортах и прочее. В общем мнения разделились. Но общее выражалось в озабоченности и чувстве тревоги за перспективы поселка, работы, будущего.