Бишкек, 29 апреля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. В Узгенском районе Ошской области Киргизии сошедший оползень накрыл частные жилые дома. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

Blog.xuite.net Оползень

Сообщается, что мощный оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аю. ЧП произошло в 7:20 по местному времени (4:20 мск).

По данным МЧС Киргизии, огромные грязевые массы накрыли около десятка жилых домов. В них проживали 24 человека. Сколько точно людей находилось в заваленных домах, устанавливается.

На месте происшествия работают бригады спасателей.

Информация уточняется.