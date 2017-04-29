Берлин, 29 апреля, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что ЕС не намерен «бесплатно кормить» Великобританию после ее выхода из блока, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«У них не будет free lunch, Британия должна это знать», — заявил Шойбле в интервью журналистам Funke Media Group.

«Мы не хотим ослабить Британию, но мы также не хотим ослабления остальной Европы, — пояснил Шойбле. — У Британии не должно быть преимуществ после выхода перед другими странами».

Напомним, 27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала Лондон «не питать иллюзий» по поводу сохранения привилегий страны-члена ЕС после Brexit.

28 апреля журналисты ВВС сообщили, что правительство Терезы Мэй «экстренно разрабатывают законопроекты, которые позволят… вводить санкции в отношении иностранных государств, в том числе членов ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза стартовали в прошлом месяце и должны завершиться в марте 2019 года. До последнего времени стороны переговоров выражали надежду на сохранение «свободной торговли» ЕС с Соединенным Королевством.