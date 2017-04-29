Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
Берлин, 29 апреля, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что ЕС не намерен «бесплатно кормить» Великобританию после ее выхода из блока, передает Reuters.
«У них не будет free lunch, Британия должна это знать», — заявил Шойбле в интервью журналистам Funke Media Group.
«Мы не хотим ослабить Британию, но мы также не хотим ослабления остальной Европы, — пояснил Шойбле. — У Британии не должно быть преимуществ после выхода перед другими странами».
Напомним, 27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала Лондон «не питать иллюзий» по поводу сохранения привилегий страны-члена ЕС после Brexit.
28 апреля журналисты ВВС сообщили, что правительство Терезы Мэй «экстренно разрабатывают законопроекты, которые позволят… вводить санкции в отношении иностранных государств, в том числе членов ЕС».
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза стартовали в прошлом месяце и должны завершиться в марте 2019 года. До последнего времени стороны переговоров выражали надежду на сохранение «свободной торговли» ЕС с Соединенным Королевством.