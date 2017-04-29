Воронеж, 29 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Утром 9 мая, по уже сложившейся традиции, в центре Воронежа, на площади Ленина пройдет парад в честь 72-й годовщины Победы советского народа над фашизмом. Готовиться же к нему начинают загодя: еще за месяц до события на плацах воинских частей Воронежского гарнизона приступают к отработке движений парадные расчеты, готовят военную технику, которая пройдет в механизированной колонне, тренируют водителей-механиков.

Марина Каширская ИА REGNUM Репетиция военного парада на площади Ленина в Воронеже вечером 28 апреля

Марина Каширская ИА REGNUM Военная техника подтягивается к месту репетиции

Марина Каширская ИА REGNUM Парад тренируются не только проводить, но и принимать

Впрочем, внутреннюю кухню парада военные посторонним не демонстрируют. У рядового гражданина есть шанс взглянуть лишь на генеральную репетицию — подобную той, что состоялась вечером 28 апреля на центральной площади города.

Марина Каширская ИА REGNUM Парадный марш

Марина Каширская ИА REGNUM Готовность войск проверяет лично командующий общевойсковым объединением Западного военного округа

Первая сводная репетиция Парада Победы — это уже финальный отрезок подготовки, в ходе которого отрабатывается взаимодействие представителей различных воинских частей, которым предстоит пройти по площади в едином строю.

Марина Каширская ИА REGNUM У солдат — минута отдыха

Марина Каширская ИА REGNUM ...а курсанты остаются в напряжении

Нельзя сказать, чтобы все горожане были довольны проведением подобных репетиций: для далекой от совершенства транспортной системы Воронежа, который, как говорят сами его жители, состоит из трех улиц и миллиона закоулков, перекрытие центра города на время репетиции — серьезный удар. Однако большинство воронежцев относятся к неудобствам с пониманием — даже те, кто вынужден ждать окончания репетиции в километровых пробках.

Марина Каширская ИА REGNUM У памятника Ленину уже соорудили праздничные трибуны

Марина Каширская ИА REGNUM Бойцы и горожане

Чего уж говорить о мальчишках, толпившихся у ограждений, несмотря на позднее время: в их возрасте лишний шанс взглянуть на солдат в парадном строю и колонны боевой техники — никогда не лишний. Впрочем, не только мальчишкам: среди многочисленных зрителей репетиции были представители всех полов и возрастов.

Марина Каширская ИА REGNUM «Два парада — лучше, чем один!»

Марина Каширская ИА REGNUM Посмотреть на репетицию пришли горожане всех возрастов

За несколько часов репетиции по площади прошли и пешая, и механизированная колонны. Закончилась тренировка парада уже к ночи. Но, несмотря на позднее время, зрители на площади стояли до последнего…

Марина Каширская ИА REGNUM Военная техника на площади Ленина

Марина Каширская ИА REGNUM Зрители на репетиции

Их можно понять: в день праздника центральные улицы города и сама площадь заполнены так, что яблоку негде упасть. Далеко не каждому удастся рассмотреть парад из-за голов окружающих. Так что упускать возможность посмотреть на репетицию — никак нельзя.