Токио, 29 апреля, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Власти Японии заявили протест Северной Корее в связи очередным испытанием баллистической ракеты. Об этом сообщил генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга на экстренной пресс-конференции 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Токио выступает «решительно против» действий Пхеньяна, которые являются «явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН», заявил Суга.

Он также сообщил, что по сведениям японской стороны, запущенная ракета упала в пределах территории КНДР. В настоящее время Токио анализирует имеющуюся информацию о проведённом запуске.

Напомним, Северная Корея в ночь на 29 апреля провела очередное испытание баллистической ракеты, который, по предварительным данным, оказался неудачным. Ракета, выпущенная с полигона в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо, взорвалась практически сразу после старта.

По данным американских военных, речь идёт о баллистической ракете средней дальности класса KN-17.