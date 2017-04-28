Багдад, 29 апреля, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в центре Багдада, передаёт агентство Reuters.

Ирак

Согласно данным, которые озвучил представитель службы безопасности, в результате теракта погибли четверо сотрудников полиции, ещё пять человек получили ранения.

Напомним, вечером 28 апреля в квартале Эль-Каррада в центре столицы Ирака произошёл взрыв.

Сообщалось, что бомба находилась в припаркованном у обочины автомобиле.

Отметим, что по данным телеканала Al Arabiya, жертвами теракта стали шесть человек, ещё семеро пострадавших с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.