Fitch подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне «B-»
Киев, 29 апреля, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-», прогноз по рейтингам «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространённом 28 апреля.
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах подтверждён на уровне «B», а рейтинг странового потолка — на уровне «B-».
Как отмечают аналитики агентства, текущие рейтинги Украины характеризует «слабая внешняя ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками».
При этом сообщается, что стабильный прогноз отражает мнение аналитиков Fitch, что риски повышения и понижения рейтинга Украины на текущий момент сбалансированы.
Отмечается, что рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошёл ожидания, однако эксперты прогнозируют, что блокада Донбасса негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях страны.
В 2017 году Fitch прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2%. Средняя инфляция Средняя инфляция по итогам года, как ожидается, составит 11,2%.