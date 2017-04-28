Киев, 29 апреля, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-», прогноз по рейтингам «стабильный». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространённом 28 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах подтверждён на уровне «B», а рейтинг странового потолка — на уровне «B-».

Как отмечают аналитики агентства, текущие рейтинги Украины характеризует «слабая внешняя ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками».

При этом сообщается, что стабильный прогноз отражает мнение аналитиков Fitch, что риски повышения и понижения рейтинга Украины на текущий момент сбалансированы.

Отмечается, что рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошёл ожидания, однако эксперты прогнозируют, что блокада Донбасса негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях страны.

В 2017 году Fitch прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2%. Средняя инфляция Средняя инфляция по итогам года, как ожидается, составит 11,2%.