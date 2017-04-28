Минск, 29 апреля, 2017, 00:11 — ИА Регнум. В отчете Freedom House также говорится о том, что в 2016 году министерство информации Беларуси вынесло предупреждения нескольким СМИ за «критику или «дискредитацию» белорусского государства, его политики или его союзников».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Freedom House отмечает, что правительство Александра Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, доминирует в СМИ Беларуси и секторе передачи информации и осуществляет контроль над частными СМИ через ограничительные законы и правила. Власти часто подвергают журналистов насилию, произвольным задержаниям и политически мотивированным преследованиям, хотя в последние годы число таких вопиющих случаев стало уменьшаться.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре белорусскими правоохранительными органами задержаны трое белорусских граждан — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, которым предъявлены обвинения по ч.3 ст.130 УК РБ — разжигание межнациональной розни в составе группы, что влечет за собой возможный срок уголовного наказания от 5 до 12 лет. В конце декабря в розыск был объявлен гражданин Беларуси, шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик (о чем не было известно ни ему самому, ни его родителям), который был арестован 14 марта в Москве по запросу белорусской стороны, однако 16 марта отпущен Дорогомиловским судом Москвы по истечении 48 часов после задержания в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.