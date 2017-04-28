Лондон, 14 июня, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отчитал журналиста агентства Bloomberg в ходе совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии, сообщила газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Представитель СМИ задал американскому лидеру вопрос о возможности перемирия в секторе Газа в тот момент, когда американский лидер представлял соглашение о безопасности между Вашингтоном и Киевом.

Байден заявил журналисту, что его вопрос не соответствует теме, поскольку обсуждается критическая ситуация, в которой оказалась Украина. Он отметил, что прокомментирует обстановку в зоне палестино-израильского конфликта позже.

Впоследствии, перейдя к вопросу о Газе, глава Белого дома выразил сомнение в том, что в ближайшее время удастся достигнуть соглашение о перемирии. Вместе с тем Байден добавил, что не теряет надежды на такой результат.

Как сообщало ИА Регнум, это уже не первый случай, когда президент США резко реагирует на вопросы представителей прессы. В январе 2022 года Байден обозвал журналиста телеканала Fox News после вопроса об инфляции в Соединённых Штатах.

В июне 2023 года глава Белого дома нахамил репортёру на вопрос об украинском досье ФБР. Речь шла о материалах ведомства, в которых оговорилось, что один из топ-менеджеров компании «Бурисма» называл действующего президента США «большим человеком».

В конце мая 2024 года Байден нагрубил журналисту, спросившему о возможной передаче полномочий главы Белого дома вице-президенту Соединённых Штатов Камале Харрис в случае, если команда действующего американского лидера останется на второй срок.