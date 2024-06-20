Киев, 28 апреля, 2017, 23:47 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои. 27 апреля наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы на Донецком направлении, где применялась артиллерия калибра 122 мм, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 28 апреля заявили спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин сообщил, что 27 апреля ВС Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Доломитное, Железная Балка, Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Веселое, Спартак, Макеевка, Жабичево, Ясное, Докучаевск, Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Октябрь, Саханка, Безыменное, Заиченко, Дзержинское, Куликово, Донецк (район аэропорта, Петровский и Кировский районы).

«Всего за прошедшую неделю противник нарушил 287 раз режим прекращения огня и выпустил по территории республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 1097 снарядов, мин и танковых выстрелов… Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили трое погибших и шестеро раненых», — сказал Басурин.

По его словам, 28 апреля утром ВСУ обстреляли жилые кварталы Макеевки и Ясиноватой. Никто из мирных жителей не пострадал. «Вопиющий случай обстрела мирных кварталов произошел сегодня в 6 утра. Украинские танки из Авдеевки вели беспорядочный огонь по жилым домам Макеевки и Ясиноватой. В результате обстрела получил повреждение двухэтажный жилой дом в Макеевке, в котором в это время находились 26 жителей, из которых 4 — дети. По счастливой случайности никто не пострадал. Всего за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины и подрывов взрывных устройств, установленных украинскими диверсионными группами, получили ранения девять мирных жителей», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что украинские силовики продолжают обстреливать объекты жизнеобеспечения. «Вчера в районе населенного пункта Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции села Васильевка. Персонал был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и под продолжающимся обстрелом в спешном порядке добираться до безопасного места», — добавил Басурин.

В НМ ДНР считают, что ВСУ продолжают испытывать нехватку в офицерских кадрах и военнослужащих по контракту. «Нам стало известно, что только в ВДВ подали рапорта на увольнение более тысячи военнослужащих, из них более ста семидесяти — офицеры. Больше всего бегут из подразделений 45 овдбр, 79 одшбр и 81 оаэмбр. Таким образом, мы наблюдаем нежелание украинцев не только воевать с собственным народом, но и в целом служить в армии убийц», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, 28 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что на прошлой неделе киевские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ЛНР в населенных пунктах: Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Санжаровка, Алмазная, Первомайск, Желобок, Смелое, а также район памятника Князю Игорю. «За минувшую неделю украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения — 120-мм и 82-мм минометов. Всего по территории республики было выпущено 830 снарядов и мин», — сказал Марочко.

Он добавил, что 28 апреля утром украинские войска обстреляли из минометов село Долгое Славяносербского района. «28 апреля в 8.35 с направления населенного пункта Лопаскино по району населенного пункта Долгое произведен обстрел из минометов калибра 120 мм. Выпущено 32 мины. В результате обстрела поврежден газопровод. Без газоснабжения остались около 100 абонентов», — пояснил Марочко.

По его словам, инструкторы стран НАТО на базе в Новоайдаре обучают киевских силовиков проводить диверсии с применением мин. Марочко считает, что об активности Сил специальных операций (ССО) Украины в зоне АТО говорят многочисленные источники: разведывательные данные, информация от военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону ЛНР, сообщения жителей подконтрольной Киеву территории.

«Например, мы располагаем фотоматериалами проведения занятий с украинскими военнослужащими сил специальных операций по установке мин при проведении диверсий. Изучив материалы, наши специалисты определили, что занятия проводят инструкторы из стран НАТО, в частности, из Польши и Эстонии на базе в населенном пункте Новоайдар. В настоящее время мы идентифицировали личности практически всех украинских диверсантов», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что подразделения ЛНР на контрольных занятиях по итогам зимнего периода обучения показали высокий уровень профессионализма рядового и командного состава. «Минувший учебный период был отмечен проведением интенсивной боевой учебы войск с объективной оценкой ее результатов. В проверке их реальной боеготовности и боеспособности командование постаралось максимально отойти от различных шаблонов, внося во все мероприятия элемент внезапности. Так, в ходе внезапных проверок воинских частей оценены вопросы организации управления войсками, взаимодействия между различными видами и родами войск. Сами же войска совершали неоднократные марши на большие расстояния и выполняли поставленные перед ними учебно-боевые задачи на полигонах с применением разведывательных подразделений. В целом командование Народной милиции высоко оценило уровень профессионализма рядового и командного состава», — подчеркнул Марочко.

При этом он проинформировал, что прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел на командиров 54-й бригады ВСУ, в том числе за незаконный вывоз оружия из зоны АТО и его последующий сбыт. «Нам стало достоверно известно, и это, к слову, подтверждают такие украинские информационные агентства, как «ИнформНапалм» и «ИнформСопротивление», что в отношении командира 54-й бригады Горбатюка и его заместителя Кокорева украинской прокуратурой возбуждены ряд уголовных дел… Им уже предъявлены обвинения по статьям уголовного кодекса Украины «Незаконный оборот оружия», «Похищение людей» и «Наркотрафик». Указанные преступления эти оборотни в погонах совершали при непосредственном крышевании из-за личной выгоды старшего представителя военной службы правопорядка отдельной тактической группы (ОТГ) «Луганск», — процитировал сообщения в украинских СМИ Марочко.

Он также рассказал, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе выявили отсутствие в местах хранения 112 единиц техники и вооружения киевских силовиков. «На этой неделе в отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения техники ВСУ следующего вооружения: РСЗО (реактивных систем залпового огня) БМ-21 «Град» — восьми единиц; 152-мм САУ (самоходных артиллерийских установок) «Акация» — 12 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — 14 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 — 10 единиц; 120-мм минометов — 28 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 10 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 30 единиц», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Лысенко заявил, что «за прошедшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины ни один украинский военнослужащий не погиб, трое — получили ранения».

Он сообщил, что на Мариупольском направлении войска ДНР совершили 32 обстрела, из них четыре — из минометов. «Более 70% эпизодов нарушения режима тишины приходятся на участок фронта Павлополь — Широкино», — сказал Лысенко. Он уточнил, что вчера ВС ДНР провели «три минометных обстрела в Водяном и еще один — в Гнутово».

По его словам, на Донецком направлении войска ДНР «совершили 12 вооруженных провокаций, семь из них — с применением тяжелого вооружения». Обстрелы из тяжелого вооружения произошли в районе Светлодарской дуги, на Горловском периметре и вблизи Авдеевки. «Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе Авдеевки, где враг провел четыре обстрела из тяжелого вооружения, в том числе два — из артиллерии калибра 122 мм, выпустив по позициям ВСУ более 80 снарядов», — добавил Лысенко.

Полковник также проинформировал, что на Луганском направлении сразу после полуночи ВС ЛНР обстреляли позиции ВСУ в Станице Луганской и её окрестностях из стрелкового оружия и гранатометов. В Катериновке украинские войска попали под короткий минометный обстрел, в Сизом работали снайперы. Поздно вечером в Крымском войска ЛНР совершили три обстрела, один из которых был минометным.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля, под обстрел попали Макеевка, Донецк и Ясиноватая. В результате инцидента жертв нет. «В Красногвардейском районе Макеевки в результате танкового обстрела повреждена кровля в общежитии по улице Ермощенко. В Киевском районе Донецка — прямое попадание в административно-бытовое помещение северного водопроводного узла по улице Домостроительная. Осколочные ранения получил Крамсков Александр Иванович 1953 г. р. На данный момент пострадавший госпитализирован в больницу № 20. Микрорайон Донецк-Северный в результате обстрелов обесточен. В населенном пункте Васильевка по улице Центральная повреждена кровля и наружная стена дома. Также повреждения кровли в результате обстрела со стороны украинских силовиков зафиксированы в Ясиноватой по улице Каштановая», — говорится в сообщении пресс-службы НМ ДНР.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск.

18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.