Москва, 28 апреля, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей. Такие данные приведены в декларации о доходах руководства ФСБ, опубликованной на сайте спецслужбы сегодня, 28 апреля.

Kremlin.ru Александр Бортников

Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом доход Бортникова несколько уменьшился. В 2015 году директор ФСБ заработал 11,59 млн рублей. В 2016 году — 11,38 млн рублей.

Супруга Бортникова в 2016 году заработала 273,2 тысячи рублей.

Напомним, Бортников возглавил ФСБ в 2008 году. Также Бортников является председателем Национального антитеррористического комитета и председателем Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

С 2012 года Бортников является постоянным членом Совета Безопасности России.