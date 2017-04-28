Москва, 28 апреля, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) ответил на призыв председателя комитета бундестага (Германия) по делам спорта Дагмар Фрайтаг о необходимости не допускать Российскую Федерацию к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОКР сегодня, 28 апреля.

Пьер де Кубертен, инициатор организации современных Олимпийских игр

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение о запрете на участие для России Фрайтаг озвучила в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

При этом 26 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) направил ОКР приглашение на участие в Играх-2018 в Пхёнчхане. ОКР приглашение принял.

«Фундаментальными принципами олимпизма являются автономность и независимость спортивных организаций от любого влияния извне, а также недопустимость вмешательства государства в деятельность участников олимпийского движения, что нашло отражение и развитие в том числе в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 октября 2014 года», — сказано в заявлении ОКР.

Заявление Фрайтаг ОКР рассматривает как грубое нарушение принципов Олимпийской хартии и Организации Объединенных Наций. ОКР крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на МОК с целью не допустить российских спортсменов к участию в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК», — сказано в заявлении ОКР.