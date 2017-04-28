В Израиле скончался танкист, врач и поэт Ион Деген
Тель-Авив, Израиль, 28 апреля, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В Израиле умер известный советский танкист-ас, ветеран Великой Отечественной войны, поэт Ион Деген. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил журналистам председатель Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Абрам Гринзайд.
«Мне только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер. Он очень болел. Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили», — сказал Гринзайд, который руководит одной из крупнейших ветеранских организаций в Израиле.
Дегену был 91 год.
Деген ушел добровольцем на фронт прямо из школы. В боях он получил несколько ранений. Закончил войну командиром танковой роты, имея на боевом счету 16 подбитых немецких танков и самоходных артиллерийских установок.
Ему было присвоено множество наград, также его два раза представляли к званию Героя Советского Союза.
Литературную славу Дегену принесло стихотворение «Мой товарищ, в смертельной агонии…». Сам Деген считал своим лучшим стихотворением — «Воздух вздрогнул…», написанное в октябре 1942 года во время боев на Северном Кавказе:
Воздух вздрогнул. Выстрел. Дым.
На старых деревьях обрублены сучья.
А я ещё жив. А я невредим.
Случай?
После войны Ион Деген стал врачом-ортопедом, но продолжал писать. Всего из-под его пера вышли полтора десятка книг прозы и множество стихотворений.
В 1977 году Деген репатриировался в Израиль, где более 20 лет продолжал работать врачом-ортопедом.
***
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Декабрь 1944 г.