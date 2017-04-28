Москва, 28 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов прокомментировал «странное» заявление Вашингтона об «изоляции России в ООН», сообщает RT.

Флаг ООН

Включение в перечень достижений первых 100 дней пребывания на посту президента США Дональда Трампа «изоляции России в ООН», да еще и благодаря взаимодействию с Китаем, выглядит по меньшей мере странно, отметил Геннадий Гатилов.

Замглавы МИД России напомнил, что работа ООН состоит в том, чтобы искать точки соприкосновения для общеприемлемого решения проблем, а не в изоляции кого-либо с чьей-то помощью.

«Мы наоборот стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе, и прежде всего, с США в рамках ООН», — подчеркнул Геннадий Гатилов.

Напомним, ранее Белый дом назвал одним из положительных результатов Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания в должности президента США «изоляцию России в ООН» во взаимодействии с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в ходе встречи с российскими журналистами директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь сказал, что заявление о якобы существующей изоляции России со стороны Китая — всего лишь мнение американской стороны.