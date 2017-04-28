Нью-Йорк, США, 28 апреля, 2017, 19:59 — ИА Регнум. «И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей», — сказал Джазаири.

Советский плакат «Все за работу, товарищи!». 1924

Спецдокладчик напомнил, что введение антироссийских санкций совпало по времени с обвальным падением мировых цен на нефть. Поскольку российская экономика в существенной степени зависит от нефтяных цен, определить чистое воздействие на нее только одних санкций довольно затруднительно.

Джазаири подчеркнул, что Россия успешно адаптировалась к ситуации и граждане приняли трудности, вызванные санкциями. Кроме того, санкции помогли России реструктурировать экономику с целью смягчения санкций для граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Европейский союз ввели санкции против России в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России, а на Украине началась гражданская война.

С тех пор санкции только ужесточались.

Однако ряд экспертов указывает, что санкции нанесли больший ущерб экономикам стран — членов Евросоюза, чем России.