Ставрополь, 28 апреля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Ставропольского края Кирилл Кузьмин возьмет на контроль ситуацию с туристическим бизнесом на Кавминводах после введения курортного сбора. Такое мнение он высказал 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя одобрение законопроекта о введении сбора правительством РФ.

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«С точки зрения необходимости модернизации инфраструктуры Кавминвод деньги лишними не бывают. Как уполномоченный по правам предпринимателей я понимаю, что санаторно-курортная отрасль требует поддержки государства», — сказал омбудсмен.

«Вместе с тем сборы лягут на конечных потребителей, и в условиях, когда нам нужно наращивать туристов, хотелось бы, чтобы это не привело к их потере из-за удорожания путевок. А она автоматически произойдет», — высказал мнение уполномоченный.

«Кто-то скажет, что 100 рублей в день — деньги небольшие, но для определенной категории туристов это может стать решающим фактором в вопросе, куда ехать, — сказал Кузьмин.

«Я буду погружаться в эту проблематику, чтобы поток туристов не сокращался», — сказал он.

Вместе с тем, защитник прав предпринимателей не исключает, что развитие курортной инфраструктуры может стимулировать инвестиционную активность бизнеса.

«Возможно, в перспективе мы сможем найти компромисс в вопросе, кто может нести эту нагрузку. Если субъекты предпринимательской деятельности увидят отдачу от этих денег и это им поможет привлечь отдыхающих, то они могут компенсировать эти траты туристам в виде предоставления услуг или скидок», — высказал предположение Кирилл Кузьмин.

Идеальная модель введения курортного сбора, по мнению, представителя предпринимателей, должна выглядеть по-другому. Курортный сбор существует в разных странах. Но там, прежде чем собирать средства с туристов, государство вкладывает деньги в инфраструктуру, а только потом «отбивает» их сборами для того, чтобы вкладывать их в новую инфраструктуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля правительство РФ одобрило законопроект о курортном сборе. Документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Максимальный размер сбора утвержден на отметке 100 рублей в сутки с человека.

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Первоначально сбор будет введен в пилотном порядке в четырех регионах, среди которых Ставропольский край. Также он может начать действовать с 1 января 2018 года на Алтае, Кубани и в Крыму. Эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года.

Власти Ставрополья ожидают, что ежегодно сбор будет приносить региональной казне порядка 1,2 млрд рублей, которые будут направлены исключительно на развитие курортной инфраструктуры. Треть этих средств власти региона намерены направить на развитие Кисловодска.

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