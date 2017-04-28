Бишкек, 28 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В столице Киргизии имеется 84 детских сада, рассчитанных на 13,8 тыс. мест. Между тем, уже сейчас в них воспитываются около 31,6 тыс. детей. Об этом сегодня, 28 апреля, заявила начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова, выступая на заседании профильной ведомственной комиссии городского парламента.

Семён Чуйков. Утро. 1947

По словам чиновницы, дошкольные образовательные учреждения посещает в 2,3 раза больше детей, чем они способны вместить. «В очереди на получение места в садике состоит 5071 ребенок», — сказала она.

Подводя итог, Сауле Мейрманова сообщила, что стабилизации ситуации, сложившейся в этой сфере, необходимо построить в столице Киргизии еще хотя бы 27 детских садов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным Министерства образования Киргизии, на территории этой страны функционируют 1062 дошкольных образовательных организации, в которых воспитываются свыше 152,2 тыс. детей. Отметим, что за последние несколько лет государству удалось вернуть в свою собственность 198 ранее приватизированных зданий детских садов.