Киев, 28 апреля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Показ документального фильма «Олесь Бузина: жизнь вне времени» запрещен на Украине, сообщает украинское Государственное агентство по вопросам кино на своей странице в Facebook.

Russianname Олесь Бузина

Госкино Украины указывает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал оценку фильма экспертной комиссией на предмет соблюдения или нарушения действующего законодательства Украины.

«Просмотрев документальный фильм «Олесь Бузина: жизнь вне времени», экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нём нарушениями действующего законодательства», — сказано в сообщении Госкино Украины в Facebook.

Напомним, украинский журналист и писатель Олесь Бузина, неоднократно подвергавший критике установившиеся после госпереворота порядки и идеологию национализма, 16 апреля 2015 года был убит пятью выстрелами возле собственного дома в Киеве.

Убийца Олеся Бузины был задержан, следователями были собраны неопровержимые доказательства его виновности, однако через некоторое время преступник был выпущен под залог и находится на свободе по сей день.

Дело об убийстве Олеся Бузины не доведено до суда до сих пор.