Донецк, 28 апреля, 2017, 17:52 — ИА Регнум. ДНР сомневается в способности Украины соблюдать режим прекращения огня на период майских праздников. На линии фронта подразделения ВСУ не прекращают провокации. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 28 апреля заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), председатель Народного совета Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

По его словам, Украина стянула к линии соприкосновения тяжелые вооружения и личный состав. «Количество стянутой к линии соприкосновения тяжелой техники и личного состава, а также непрекращающиеся провокации вызывают множество опасений. Мы постоянно поднимаем эти вопросы, и удастся ли сохранить режим прекращения огня на майские праздники — вызывает сомнения, к сожалению», — сказал Пушилин.

Комментируя продление режима прекращения огня, Пушилин подчеркнул, что достигнутые в преддверии Пасхи договоренности носят бессрочный характер.

Он также выразил протест в связи с переносом заседания подгруппы по безопасности ТКГ после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в ЛНР. «Мы не согласны с позицией координатора подгруппы по безопасности, который перенес заседание в одностороннем порядке. Мы понимаем, что инцидент с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ в ЛНР действительно заслуживает внимания и осуждения, такие ситуации должны пресекаться, но это не совсем стыкуется с переносом заседания подгруппы. Именно там должен был рассматриваться этот инцидент, а вместо этого координатор принял решение в одностороннем порядке», — добавил Пушилин.

При этом он отметил, что у сторон переговорного процесса есть намерение провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции до 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Славяносербского района (ЛНР) при осуществлении патрулирования на фугасе подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В результате подрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, граждане Чехии и Германии получили ранения и были доставлены в больницу Луганска.

Министерство госбезопасности ЛНР обвинило в случившемся украинскую ДРГ. В свою очередь, украинская сторона напомнила ЛНР об обязательствах, которые та взяла на себя по разминированию своего участка территории и обеспечению безопасности ОБСЕ.