Рим, 28 апреля, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Прокурор Катании Кармело Зуккаро начал расследование по вопросу финансирования некоторых гуманитарных организаций, которые занимаются спасением беженцев в море, за счет самих контрабандистов. Об этом сообщает газета Il Giornale в пятницу 28 апреля.

Irish Defence Forces Мигранты в море

Прокурор Катании уверен, что между НПО и контрабандистами существует определенный договор. Слишком много совпадений, которые происходят на этом участке моря, «а это не океан, но даже и не пруд». По информации Il Giornale, спасатели изучают следы лодок беженцев, которые всегда находятся в нужном месте в нужное время, они почти назначают встречу контрабандистам. «И тогда возникает экономический вопрос: солидарность — это хорошо, но откуда берутся горы денег у НПО, представителей частного сектора, к которым не предъявляются специальные требования по отчетам о бюджете?»

Как ранее заявил министр юстиции Италии Андреа Орландо, этот «вопрос не может быть решен просто вотумом доверия к миру волонтеров».

Директор газеты Il Giornale Алессандро Салусти, комментируя факт начала расследования, написал, что ливийская мафия, и не только она, разбогатела за счет Европы и в частности Италии, со своими транспортными тарифами, но если здесь замешаны еще и «спасители», это слишком много. Салусти напоминает, что два года назад Сальваторе Баззи, один из руководителей группировки «столичной мафии», члены которой были арестованы в Риме, признался по телефону, что на «иммигрантах зарабатывают больше, чем на наркотиках».

«Организованное вторжение иммигрантов направлено на дестабилизацию в экономическом, культурном и политическом плане старой Европы, — утверждает директор и главный редактор IlGiornale. — Сценарий как в книгах Фаллачи и Уэльбека — ослабить черту между потребностями и солидарностью, между бизнесом и темными делами, потому что в мутной воде можно делать все без помех. Теперь мы нашли возможный ключ к решению проблемы. И мы не должны останавливаться, потому что на кону стоит наше будущее».