Ленинградская область, 29 апреля, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Во всех районах Ленинградской области 29 апреля пройдет Большой исторический субботник. Представители районных администраций вместе с местными жителями приведут в порядок знаковые места, парки и мемориалы, связанные с ключевыми историческими событиями.

В. Иванов. В.И.Ленин на субботнике в Кремле

Губернатор региона Александр Дрозденко примет участие в Дне благоустройства у мемориала «Разорванное кольцо» на «Дороге жизни» во Всеволожском районе. Об этом сегодня, 28 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним в честь 90-летия Ленинградской области 2017 год в регионе был объявлен Годом истории. В связи с этим губернатор Александр Дрозденко инициировал проведение во всех районах Большого исторического субботника, участники которого смогут не только привести в порядок знаковые объекты, но и узнать о благоустраиваемой территории любопытные исторические факты.

В частности, в рамках субботника планируется привести в порядок «Дорогу жизни» во Всеволожском районе, по которой в годы Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда эвакуировали сотни тысяч человек и доставляли продовольствие. Также будет благоустроена территория первого мемориала «Зеленого пояса Славы» «Цветок жизни».

Кроме того, субботник пройдет у монумента «Катюша», где в годы блокады стояла батарея, прикрывавшая аэродром в Углово и «Дорогу жизни» от налётов вражеской авиации. Также жители Всеволожского района смогут помочь в уборке территории Музея-усадьбы «Приютино», бывшей усадьбы президента Академии художеств Оленина.

В Ломоносовском районе генеральная уборка пройдет на территории Морской крепости «Красная горка», отстроенной 100 лет назад в качестве форпоста Кронштадтской военно-морской базы. Также День благоустройства состоится в деревне Лопухинка, которая известна своими целебными родоновыми озерами.

В Кингисеппском районе субботник состоится в мемориальном парке «Роща пятисот», представляющем собой братское захоронение солдат и офицеров, освобождавших Кингисепп в 1944 году.

В Волосовском районе субботники пройдут в парке отдыха «Велес», а также мемориальном комплексе «Большое Заречье», называемом сегодня «Русской Хатынью» из-за схожей судьбы, настигшей одноименную деревню в годы Великой Отечественной войны.

В Кировском районе Ленобласти благоустраивать будут популярное место отдыха горожан — Кировский городской парк. Здесь горожанам расскажут об истории их родного города.

В Лужском районе субботник пройдет на территории памятника «Партизанская Слава», установленного в 1975 году в память о подвигах партизан Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Главный элемент композиции — дорога, начинающаяся рядом с железобетонным дотом, сохранившимся еще с военных времен.

В Выборгском районе субботник пройдет у мемориала «Петровка», где расположено крупнейшее воинское захоронение № 30. В этой братской могиле покоятся 5206 воинов, имена 248 из них неизвестны. Также будет благоустроена территория воинского захоронения №2 — на гранитных стелах этого мемориала перечислено 668 имен захороненных воинов.

Жители Приозерского района будут участвовать в субботнике на территории городского парк-острова «Каменистый», где в XVII—XVIII веках располагались укрепления исторической крепости Кексгельм (Корела). Также будет благоустроено братское захоронение в деревне Замостье.

Памятник природы «Саблинский», где находятся уникальные водопады, каньоны и пещеры, будут благоустраивать в Тосненском районе.

Жители Волховского района смогут поучаствовать в субботнике на территории братского кладбища вблизи ж/д станции Новооктябрьская и у памятника-стелы «Валимский рубеж», где осенью 1941 года насмерть стояли воины 54-й армии, сорвавшие замысел фашистов сомкнуть второе кольцо блокады. Также субботник пройдет в парке «Ильинка», получившего свое название благодаря известной фамилии новоладожских купцов Ильинских. Кроме того, волонтеры благоустроят территорию близ памятного знака на месте базирования истребительного авиаполка.

В Подпорожском районе будет благоустроен мемориал «Братское кладбище», расположенный вблизи школы №4 имени А.М. Горького, в которой в годы Великой Отечественной войны располагался военно-полевой госпиталь.

В Сланцах субботник пройдет на территории братской могилы советских партизан, павших в боях с фашистскими захватчиками на территории Сланцевского района.

В городе Сосновый Бор субботник пройдет на территории набережной и хвойного парка «Белые пески», где находится котлован, считающийся кратером, оставшимся от падения метеорита.