Санкт-Петербург, 29 апреля, 2017, 01:29 — ИА Регнум. На День благоустройства, который пройдет 29 апреля, жителям Санкт-Петербурга предстоит провести генеральную уборку более чем 750 участков. Разнообразить субботник администрации районов города решили участием музыкальных коллективов, наличием полевой кухни, а также разнообразными конкурсами. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Советский плакат. 1920

Напомним, в ходе общегородского субботника планируется посадить более пяти тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников и 400 тысяч цветов. Власти Петербурга ожидают, что в субботнике примет участие более 230 тысяч горожан. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился к горожанам с просьбой принять участие в субботнике и пообещал, что «районные администрации и муниципальные образования подготовят выдачу инвентаря в жилых кварталах, парках и скверах».

В Адмиралтейском районе у Никольского собора весенняя уборка будет проходить в Никольском саду под музыку и с конкурсами.

В Выборгском районе горожанам предстоит убрать территорию ДК «Суздальский» в рамках акции «Мы за чистый город!». А на Выборгском шоссе, д.411 пройдет экологическая акция по уборке дворовой территории «На субботник как на праздник!». В ходе мероприятия прозвучат стихи о природе, экологии, песни о красоте русской природы.

В Калининском районе в сквере на проспекте Науки, д.75, к.1 пройдет экологическая акция с концертной программой для молодежи. Творческие коллективы выступят также на бульваре Новаторов, д.32 в Кировском районе города.

В Колпинском районе в рамках проекта #НаИжореТаетЛед стартует конкурс видеороликов на клип «Между нами тает лед», в котором могут принять участие все желающие, разместив снятый на любой гаджет ролик с соответствующим хэштегом в соцсетях.

В Колпино в Парке аттракционов на полуострове Чухонка состоится акция «Вместе мы сделаем наш парк чище». В сквере «Героев-Ижорцев» уборочные работы украсит живая музыка. В поселке Металлострой, на Центральной ул. д.12 пройдет флешмоб, посвященный Дню благоустройства «Мы вместе!».

В Ржевском лесопарке в Красногвардейском районе состоится спортивный праздник «Все на субботник!» для детей и взрослых. Еще один спортивный праздник «Субботняя разминка» пройдет на Окраинной улице, д.9.

В Красносельском районе для участников субботника в Южно-Приморском парке (напротив д.14 по улице Маршала Захарова) будет работать полевая кухня и организован концерт. На ул. Чекистов, д.38 состоится мероприятие «За природу в ответе взрослые и дети», в рамках которого запланирована интерактивная программа с выступлением творческих коллективов.

На берегу озера Гореловское планируется акция «Чистый берег у пруда»: ее участники займутся уборкой береговой территории и высадят деревья. В Кронштадтском районе праздничная акция пройдет в сквере на Советской ул., д.35, в сквере на Ленинградской ул., д.2. Музей истории Кронштадта организует уборку зеленых зон, концерт и чаепитие.

В Курортном районе в Сестрорецке на улице Мосина состоится акция «Чистота за забором». Запланированы работы по уборке территории, прилегающей к участку ветерана ВОВ. В работах будут принимать участие представители журналистского сообщества, ученики и сотрудники подростково-молодежного Центра, волонтеры.

В Репино, на улице Нагорной, в муниципальном саду отдыха состоится акция «Чистый город». В Зеленогорске на берегу Финского залива в районе улицы Горной состоится акция «Чистый берег». Будут проводиться работы по уборке территории от мусора.

В парке Авиаторов в Московском районе участники акции «Чистый парк» займутся уборкой территории парка, а также примут участие в эковикторине и развесят скворечники.

На Пулковском шоссе, д.65 будет проведена акция «АстроОпенЭйр». После уборки для участников будет проведена экскурсия, на которой расскажут об истории создания Пулковской обсерватории.

В Невском районе на береговой полосе Невы в районе Южной водопроводной станции с участием ГУП «Водоканал» состоится экологическая акция «Зеленая весна 2017». Перед участниками акции выступит хор русской народной и современной песни «Грушица», будет работать полевая кухня.

Праздничные мероприятия будут организованы в этот день и в парке Куракина Дача. В парке Строителей для участников субботника выступит ансамбль народной песни «Раздолье».

В Петроградском районе специальная программа будет подготовлена в Старо-Ждановском сквере на пересечении Ждановской ул. и Ждановской наб.

В пос. Лисий Нос Приморского района на пляже «Морские дубки» развернется «Экодесант на Балтике» с участием Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Участники акции очистят от мусора береговую полосу Финского залива, окучат кустарники и деревья. На улице Матроса Железняка, от д.7 до д.25 запланированы работы по уборке газонов. Запланирована полевая кухня, чаепитие.

В Павловске (долина реки Тызьва) на территории, прилегающей к стадиону «Олимпиец», пройдет молодежная акция «Красота города в наших руках!». Также в Пушкинском районе, в Шушарах, на ул. Первомайская, д.7 пройдет акция «Чистый воздух». Местной администрацией запланирована посадка 30 берёз.

Во Фрунзенском районе на Расстанной улице, д.20, лит. А в рамках акции «Украсим свой дом» пройдет уборка газонов от мусора и листвы под любимые многими поколениями петербуржцев-ленинградцев ретро-шлягеры.

Глава администрации Центрального района Андрей Хлутков в режиме видеоконференции из детского сада №116 «виртуально» посетит несколько других субботников. Кроме того, участники Дня благоустройства в этом районе смогут поучаствовать в акции «Привет с субботника!», прислав селфи или групповое фото с мероприятия, которые будут размещены на ресурсах администрации в интернете и соцсети.

В Центральном районе на ул. Восстания, д.8А МО Литейный округ проведет субботник с участием ветеранов. Всех, кто примет участие в уборке, ждут концерт, пирожки и горячий чай.

Несмотря на некоторые коррективы, связанные с погодными условиями, на сегодняшний день, как рапортует комитет по благоустройству города, полностью убраны около 77% территорий зеленых зон и 90% улично-дорожной сети.

Однако, каждый петербуржец сможет оценить качество весенней уборки в своем районе, до 10 мая приняв участие в интернет-опросе на сайте комитета.