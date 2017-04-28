Москва, 28 апреля, 2017, 17:13 — ИА Регнум. «Инициатива Минэкономразвития понятна, но такое решение не исключает продажу контрафактного алкоголя. Кроме того, это чревато повышением алкоголизации, в том числе и среди несовершеннолетних — пока сложно представить, как полностью проконтролировать продажи через интернет, чтобы алкогольные напитки не попадали в руки несовершеннолетним», — заявил Александр Шлычков.

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Он напомнил, что только благодаря действующим мерам по ограничению продажи алкоголя его потребление с 2009 года снизилось почти в 1,5 раза, и эту тенденцию необходимо удерживать.

«Было бы полезным уделить внимание борьбе с контрафактным и фальсифицированным алкоголем, торговля которым, к сожалению, распространена в интернете. Такая продукция является большой угрозой для здоровья. Также необходимо тщательно продумать механизмы контроля, чтобы полностью исключить возможность продажи алкоголя в запрещенные законом часы и несовершеннолетним, а на самих сайтах разместить предупреждающую информацию о вреде алкоголя», — уточнил он свою позицию.

Отметим, ранее о своем категорическом несогласии с инициативой заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, контроль и регулирование продаж алкоголя в интернете невозможны. «…Сегодня совершенно очевидны возможности интернета даже при блокировании тех или иных сайтов немедленно создавать несколько «зеркал», — заявила она ТАСС.

Напомним, с инициативой легализовать интернет-торговлю алкоголем, табачными изделиями и фармпрепаратами Минэкономразвития выступило еще в 2016 году. Предложение получило поддержку у Минпромторга: глава ведомства Денис Мантуров заявил, что выступает за легализацию указанных товаров.