Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа;
- Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»;
- МИД РФ — о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина — это нечто»;
- Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ;
- Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ;
- Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/290