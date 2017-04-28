Чебоксары, 28 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Чувашию в праздничные выходные ожидает летняя погода. Температура воздуха поднимется до + 25 градусов, сообщает пресс-служба чебоксарской мэрии.

Конец апреля в Чувашии

По данным Чувашского гидрометцентра, в Чебоксарах в субботу, 29 апреля, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура: ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура: ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6−11 м/с. Температура: ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

Ощущение лета сохранится и 2 мая, отмечает автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

И только в середине следующей недели под влиянием холодного фронта волнового циклона начнутся перемены. В среду, 3 мая, на небе соберется кучево-дождевая облачность, которая к концу дня может пролиться грозовыми дождями. А уже на следующий день Чувашия окажется на периферии холодного скандинавского антициклона. Подует свежий северный ветер. Поэтому несмотря на чистое голубое небо, столбики термометров в четверг уже не поднимутся выше +15 градусов. По предварительным прогнозам, вторая серия майских праздников в Чувашии ожидается прохладной и дождливой.