Ярославль, 28 апреля, 2017, 16:35 — ИА Регнум. В Ярославской области в 1 квартале 2017 года из 15 965 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 11 265 необоснованных и незаконных решений, то есть 70,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

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Прокуратура области провела проверку регистрации сообщений о преступлениях и возбуждении уголовных дел в органах дознания и предварительного следствия ярославских силовых структур: Следственного комитета, УМВД, судебных приставов и МЧС.

В 1 квартале 2017 года органами прокуратуры области выявлено 18 392 нарушения закона, допущенных органами следствия и дознания при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении. В 1 квартале 2017 года из 15 965 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела органами прокуратуры области отменено 11 265 необоснованных и незаконных решений, то есть 70,6%.

«Больше всех незаконных отказов было у органов следствия и дознания ярославского УМВД — 73%, а это 10 923 случай. В прошлом году за аналогичный период было 81% незаконного отказа. Но качество работы полицейских растет и прокуроры более активно реагируют на отказы в возбуждение уголовных дел. Основанием отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела является, как правило, неполнота проведенной проверки, которая обусловлена как объективными, так и субъективными причинами. Мне кажется, что половина нарушений приходится из-за плохой работы сотрудников полиции, а половина на объективные причины. Например, длительное ожидание результатов экспертизы без которой нельзя возбудить уголовное дело», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Евгений Маймистов.

Всего в 1 квартале 2017 года в адрес руководителей правоохранительных органов области органами прокуратуры внесено 209 требований, представлений и информаций об устранении нарушений, допущенных при приеме, учете, регистрации и разрешении заявлений и иных сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 488 должностных лиц.