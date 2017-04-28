Киев, 28 апреля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» не будут направлены на подготовку плацдарма для вторжения войск России на территорию Украины. Об этом 28 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ИА REGNUM.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Александр Лукашенко

«Главным вопросом моих переговоров были не только экономические связи, наращивание производственной кооперации, торговля, обмен услугами. Одним из главных был вопрос безопасности. Отмечаю, что у меня нет сомнений в добрых намерениях Белоруссии. Но она находится в союзных отношениях с Россией, а к Москве у нас нет доверия. Поэтому для меня было чрезвычайно важно, что я получил от главы белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» вблизи украинской границы не превратятся в подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину, на украинскую землю с белорусской территории», — сказал Порошенко.

Он заверил, что Белоруссия проинформирует украинскую сторону в случае, если возле украинской границы будут развернуты современные виды вооружений. «Я очень благодарен нашим белорусским коллегам за добросовестное выполнение межправительственного соглашения относительно дополнительных мероприятий относительно доверия и безопасности. Напомню, что оно предусматривает заблаговременное информирование о совершении в их приграничной зоне каких-либо военных учений, разворачивании военных частей и современных видов вооружения», — рассказал Порошенко.

Глава государства отметил, что в ближайшее время Киев и Минск завершат процедуру демаркации границы. «Хочу отметить, что мы договорились в ближайшее время завершить процедуру демаркации наших государственных границ. Которая, к сожалению, не происходила в последние годы. Это станет дополнительным фактором безопасности двух стран. Верю, что украинско-белорусская граница была, есть и будет границей дружбы, добрососедства и нашего партнерства», — добавил Порошенко.

Он также напомнил, что «с начала агрессии против Украины 67 героев-воинов пограничников погибли в боях за Украину». «Граница Украины должна быть надежно закрыта перед теми, у кого есть злые намерения, кто приходит и пересекает границу на неконтролируемом участке на танках, завозя артиллерийские системы, системы залпового огня, боеприпасы. Мы остановим их. Но прозрачной граница должна быть для всех, кто приходит с добром», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Чернобыле президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что с белорусской территории не исходит никакой опасности для Украины.

Он сказал, что белорусы могут приехать на Украину только на тракторе, чтобы помочь в обработке земли. «Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе — помочь вам обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем — вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели. Третий раз говорю, мы — родные люди, и это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Нам как можно быстрее нужно прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди», — сказал Лукашенко. Напомним, в апреле 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов допустил начало прямой агрессии ВС Российской Федерации на Украину после российско-белорусских учений «Запад-2017».

Как сообщалось, по решению президентов России и Белоруссии учения «Запад» проводятся раз в два года поочередно в обеих странах. В 2017 году учения пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября.