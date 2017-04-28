Тбилиси, 28 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Иран готов поставлять свой газ в Грузию, если будет такая необходимость. К тому же, для этого уже есть необходимая инфраструктура. Об этом заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили в интервью Trend, опубликованном сегодня, 28 апреля.

Photolure Газопровод Иран-Армения

С теоретической точки зрения, поставки иранского голубого топлива возможны. Тегеран готов пойти на это, а необходимые инфраструктурные объекты имеются. Речь идет о трубопроводах из Ирана в Азербайджан и из Азербайджана в Грузию. Еще один вариант поставок иранского газа в Грузию — своп-поставки. То есть когда грузинская сторона заключает контракт с иранской, однако реальный газ поставляет Россия, а ИРИ взамен поставляет голубое топливо в Армению по взаиморасчетам с РФ.

Однако Грузия и Иран соответствующих контрактов не заключали, поскольку Тбилиси отдает предпочтение азербайджанскому газу. По словам Валишвили, Азербайджан — самый оптимальный поставщик газа на грузинский рынок. К тому же, что касается варианта со своп-поставками, то в этом случае необходимо соглашение сразу с четырьмя странами. По этому поводу переговоры не ведутся. Представитель грузинского энергетического ведомства отметила, что когда соответствующий контракт будет получен, то в Тбилиси его рассмотрят и примут решение.

Такая позиция властей Грузии не мешает частным компаниям заключать контракты с иранскими поставщиками в соответствии с грузинским законодательством. Замминистра энергетики страны отметила, что негосударственные энергетические компании Грузии вполне могут закупать голубое топливо у ИРИ, если посчитают, что иранские поставки приемлемы с экономической точки зрения, так как никаких ограничений на такие закупки нет.

Однако здесь тоже имеются определенные нюансы. Важно учитывать, что грузинской трубопроводной системой владеет государство. Значит, частным компаниям необходимо предоставлять правительству газовые контракты для того, чтобы получить доступ к транспортировке голубого топлива по территории Грузии. Более того, говорит Валишвили, в 2016 году одна частная компания подписала контракт с ИРИ на поставку газа, но в правительство документ еще не поступал. Однако это необходимо, чтобы можно было определить трубопровод, по которому будут осуществляться поставки, их объемы и график. В противном случае, коммерческие компании не смогут воспользоваться имеющейся инфраструктурой.

Дело в том, что в 2016 году Национальная иранская газовая экспортная компания заявила, что грузинская частная компания Georgian International Energy Corporation и Иран заключили соглашение о поставках в Грузию 40 млн кубометров голубого топлива. Наконец, на минувшей неделе Голамреза Багери Могаддам, глава управления по странам СНГ и Кавказа МИД Ирана, заявил, что поставка газа в Грузия будет осуществлена в течение месяца. Однако, учитывая вышеописанную процедуру с предоставлением государственных трубопроводов, как подчеркнула Валишвили, скорее всего, в течение месяца не удастся решить все вопросы по транспортировке.

Основной поставщик газа в Грузию — Азербайджан. Так, стратегическим поставщиком газа в Грузию является азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR. С ней заключены долгосрочные контракты на поставки газа в Грузию до 2028 года. Кроме того, дочерняя компания SOCAR — SOCAR Georgia Gas за десять лет инвестировала в Грузию порядка $1 млрд.

Как ранее писало ИА REGNUM, в предыдущие годы Грузия получала из РФ 10% от поставок российского газа в Армению в качестве платы за его транзит. C 2007 года Грузия напрямую не закупала газ у России. Этот договор «Газпрома» с Тбилиси истек 1 января 2017-го года. Новый договор подразумевает, что в ближайшие два года Грузия в качестве вознаграждения за транзит в 2017 году будет получать и деньги, и сырье, а в 2018-м — только деньги.

12 апреля грузинский министр энергетики Каха Каладзе заявил, что его страна не будет закупать природный газ у «Газпрома» до конца текущего года. Голубое топливо будет поступать в Грузию из Азербайджана. По словам Каладзе, Тбилиси хочет снизить зависимость от российского газа. Для этого в стране строится газохранилище, его планируют сдать в 2020 году.