Самара, 28 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В Красноярском районе Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних братьев, подозреваемых по уголовной статье «Убийство», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Pixabay.com Убийство

По версии следствия, 25 апреля подозреваемые на почве личных неприязненных отношений нанесли множественные удары палкой по голове и туловищу 43-летнему соседу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Тело потерпевшего было обнаружено 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский Красноярского района, где накануне он и распивал спиртные напитки с подозреваемыми.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.