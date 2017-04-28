Киев, 28 апреля, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Речь идет средствах объемом $1,4 млрд. «Эти деньги были украдены у народа Украины. Сейчас мы вернули их в государственную казну», — пояснил Порошенко в микроблоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, средства пойдут на восстановление боеспособности украинской армии. В числе прочего они должны быть направлены на строительство предприятия по выпуску боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров.

Порошенко пояснил, что обратился с соответствующим предложением к правительству и парламенту. Кроме того, он намерен направить часть суммы на социальную защиту граждан.

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины также подтвердила, что Государственный банк Украины «Ощадбанк» приступил к спецконфискации средств Виктора Януковича и его окружения.