Баку, 29 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Изменения в политических системах стран Закавказья могут свидетельствовать о новой возможности сближения внешнеполитических позиций Грузии и Армении. Движение в сторону парламентской республики может стать поводом осложнений между Тбилиси и Баку и, напротив, дать повод к улучшению взаимодействия с Ереваном. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Vladimer Shioshvili Тбилиси

Кроме того, по мнению Венецианской комиссии Совета Европы, усиление роли парламента даст Грузии возможность стать одним из центров урегулирования межнациональных конфликтов. Действительно, в самой Грузии есть несколько областей, населенных по преимуществу армянами или азербайджанцами. Создание зон с особым управлением могло бы уменьшить опасность возникновения конфликтов в многоэтнических районах.

В то время, как Баку и Анкара наращивают концентрацию власти, передавая все более расширенные полномочия своим президентам, Тбилиси и Ереван демонстрируют все большую готовность к расширению власти народных избранников.

Парламентская форма правления также сможет открыть новые каналы обмена мнениями и взаимодействия между политиками двух стран, позволяя максимально бережно работать с самыми деликатными вопросами повестки дня. Это может сыграть решающую роль в надвигающихся переменах, которые ожидают весь регион в связи с необходимостью выбора позиции по ближневосточному вопросу.

Подробности читайте в статье: Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?

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