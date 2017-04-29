Киев, 29 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Поскольку Киев твердо решил переводить свою атомную энергетику на американское топливо, остро встал вопрос о захоронении ядерных отходов. С подробностями — Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская атомная энергетика

Пока «отсталая» Россия поставляет топливо, сразу предусматривая возврат отработанного, продвинутые Штаты таким гуманизмом не страдают. Где топливо «Westinghouse» отработало, там пусть и будет захоронено. То, что это будет сделано за счет покупателя, можно зачесть в выгоды, приобретаемые поставщиком. А поскольку поставщик — США, отдуваться с захоронением отходов предстоит Украине. Отходы же весьма непростые. Отработанное ядерное топливо требует для предотвращения загрязнений очень дорогих систем захоронения и защиты. Насколько дорогих, показывает история с проектированием и продвижением украинского могильника, исходно заявленная стоимость в $170 млн, озвученная в 2005 году к настоящему времени достигла $1,4 млрд, и продолжает расти.

На фоне таких планов по освоению средств, мелкими и ничтожными начинают казаться текущие проблемы украинской энергосистемы. На данный момент, в связи с аварийными остановками, почти исчерпан запас маневра, позволявший перебрасывать мощности между электростанциями, распределяя нагрузку. Теперь же каждый небольшой инцидент грозит т.н. блэкаутом, то есть внезапным отключением потребителя. Если потребитель в данном случае большой город, последствия могут быть катастрофическими. Но приоритет ядерного могильника выше.

Подробности в материале: На Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире — обзор

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