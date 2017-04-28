Санкт-Петербург, 29 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Искусство неотделимо от времени, в которое оно создается, и от самого своего создателя. Казалось бы, очевидная истина, но этот принцип, положенный в основу проекта «Чапаев», выглядит нестандартно. Авторы этого образовательного проекта об отечественном кино намерены показать связь фильмов и той эпохи, в которую они создавались. О том, какое впечатление производит проект на старте, рассуждает команда кинокритиков ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Чапаев». Реж. братья Васильевы. 1934. СССР Борис Бабочкин в роли Чапаева

Предполагается, что проект «Чапаев» популяризует отечественное кино, — причем, судя по названию, кино не абы какое, а смысловое и героическое, обладающее человеческим содержанием. По словам шеф-редактора проекта, «Чапаев» будет представлять собой систему курсов, дающих читателю полное и глубокое представление о российском кинематографе — и о связанной с ним истории России. Взглянуть на эпоху сквозь зеркало кино — хорошая идея, не правда ли? Тем более, что и материал интересный — бумажные документы, не выложенные ранее в интернет, записи из личных архивов, интервью с участниками (и потомками) создания фильмов. Сама по себе идея такой энциклопедии уже заслуживает одобрения.

Впрочем, как известно, идея требует воплощения, и бывает, что именно на этапе реализации называет вызывать вопросы. Так происходит и с проектом «Чапаев». Сразу бросается в глаза, что вроде бы титульный фильм про комдива на сайте представлен, мягко говоря, не сильно. А ведь авторы адресуются именно к нему, и значит, о нем стоило рассказать подробнее, раз уж тон задан такой, «чапаевский». Но проект выражает большую заинтересованность в других режиссерах, и хотя про Валерию Гай-Германику тоже можно поговорить, хотелось бы видеть большее соответствие названию. Просто чтобы читатель не обманывался в ожиданиях.

Впрочем, проект еще слишком молод: есть надежда, что он наберет силу и станет точкой роста для современных любителей и создателей киноискусства.

Читайте подробнее о проекте в статье: «Чапаев» научит, как родину любить