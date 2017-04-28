Москва, 28 апреля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Центробанк РФ выбрал более агрессивную стратегию, понизив ставку на 0,5%, На решение регулятора повлияло снижение инфляции опережающими темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«На рынках текущее решение отразилось локальным ростом волатильности и снижением национальной валюты. Фактически этот сценарий был уже заложен в котировках. С начала недели наблюдалось снижение отечественной валюты в том числе по причине понижения ключевой процентной ставки на 0,25%-0,5%. О таком коридоре накануне заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина», — напомнил Капустянский.

«После сегодняшнего заседания регулятор, скорее всего, возьмет тайм-аут. Следующее решение о понижении ставке, скорее всего, может произойти только осенью. Тогда же будет понятно продлит ли ОПЕК+ 25 мая ограничения и насколько они будут исполняться», — отметил эксперт.

По его мнению, «ЦБ РФ в своем решении пошел на опережение событий. То есть, скорее всего, регулятор заложил сценарий продления ограничений по добычи нефти и стабильности нефтяных цена на перспективу».

«В случае если этот сценарий реализуется, можно будет поаплодировать Центральному банку. Если же нет, регулятору вновь придется лавировать между ростом инфляции и ключевой ставкой. Как показывает предыдущий опыт, решение будет не в пользу ставки», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 апреля, Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 9,25% годовых. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров. Следующее заседание состоится 16 июня.