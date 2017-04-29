Париж, 29 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Несмотря на то, что результат президентских выборов во Франции многим кажется предрешенным, тем не менее, этим выборам уделяется самое живое внимание и прессы, и общества, и политической элиты. И чем прочнее уверенность тех, кто поддерживает Макрона, тем активнее они призывают голосовать за него, словно что-то подтачивает их уверенность. Один из тревожащих моментов, по-видимому, состоит в показателях Ле Пен: никогда еще ее партия не получала такого количества голосов. О ходе первого тура выборов, прогнозах и перспективах рассказывает статья Редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон vs Марин Ле Пен

По словам самой Ле Пен, второй тур выборов станет референдумом по вопросу «неконтролируемой глобализации». Действительно: станет ли победа Макрона шагом к гарантированному улучшению ситуации — большой вопрос. Новатором выглядит скорее Ле Пен, в то время как ее конкурент, обещающий разобраться с доказавшей свою неэффективность системой, все свои анонсы делает в рамках имеющейся модели. Выходит, что, хотя в популизме обвиняют Ле Пен, склонность к нему проявляет именно Макрон.

Когда сторонники последнего призывают граждан выйти на второй тур выборов, где будет решаться судьба Франции, они правы. Судьба действительно решается. Вот только в том ли смысле, о котором говорят они? Не упускает ли Франция своего истинного шанса на обновление?

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