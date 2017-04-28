Киев, 28 апреля, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Образование очередей из желающих пересечь украинскую границу после отмены визового режима со странами Европейского союза недопустимо, завил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

На торжественном мероприятии по случаю передачи украинским пограничникам приборов военной радиосвязи он сказал:

«Ставлю вам задачу обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать для того, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди у посольств. И нельзя дать возможность, чтобы они возникли возле пунктов пересечения границы».

Напомним, 6 апреля депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену виз для украинских граждан. 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля глава делегации ЕП в парламентском комитете ассоциации ЕС — Украина Дариуша Росати заявил, что безвизовый режим с ЕС начнет действовать для граждан Украины с 11 июня 2017 года.