Каракас, 28 апреля, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Венесуэле Тарек Уильям Сааб 27 апреля отверг предложение парламентской оппозиции страны в течение трех дней признать совершение судьями Верховного суда серьезного правонарушение, которое необходимо для снятия их с должностей, сообщает интернет-портал TERRA.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

«Я не принимаю ультиматум Национальной Ассамблеи, потому что я человек, отвечающий за свои поступки», — заявил Сааб, который также является главой Совета по вопросам морали, во время эфире радиостанции FM Center.

Уполномоченный по правам человека заявил, что парламент пытается угрожать ему и вымогает объявление судей правонарушителями, без чего оппозиции не удастся снять их с должностей.

«И что вы собираетесь делать? Убить меня? Линчевать на улицах?», — обратился Сааб к оппозиционным представителям Национальной Ассамблеи, добавив, что он ждет в конце ультимативного срока «последствий». Он также пояснил, законодательный орган «не имеет полномочий для увольнения главного правозащитника страны», это может сделать только пленум Верховного суда.

Между тем, уполномоченный по правам человека поддержал идею о том, чтобы Национальный избирательный совет назначил график всеобщих выборов, как того требует оппозиция, и выразил надежду, что выборы мэров и губернаторов, отмененные в 2016 году, состоятся в ближайшие месяцы.

Правозащитник также прокомментировал видео, размещенное в интернете 26 апреля его сыном Ибрамом Саабом, где он попросит отца «положить конец несправедливости» в стране и выступает против «репрессий», обрушенных на протестующих в последние недели, в результате которых погибли, по меньшей мере, 29 человек. Сааб сказал, что он уважает мнение своего сына, которое он может выражать «демократическим путем в полном соответствии с осуществлением свободы мнений».

Напомним, что оппозиция, составляющая большинство в парламенте, 25 апреля дала уполномоченному по правам человека в стране Тареку Уильяму Саабу три дня на то, чтобы квалифицировать как «серьезный проступок» решение семи судей Верховного суда о лишении парламента полномочий и, таким образом, начать процесс их снятия с должностей.

В ходе сессии, на которой голосовали только депутаты от оппозиции, парламент также одобрил решение по истечении этого периода «начать расследование причастности омбудсмена к перевороту, совершенному в период с 28 марта по 1 апреля 2017 года», осуществленному, как считает оппозиция, благодаря решениям Верховного суда Венесуэлы.