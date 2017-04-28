Киев, 28 апреля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Украина получила копии обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, пресс-служба МВД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

«20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргена Штока, — говорится в сообщении. — В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес гражданина Украины А. Яценюка».

В пресс-службе МВД отметили, что Аваков заверил Штока в том, что бывший премьер-министр Украины «никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Первой чеченской войне на стороне дудаевцев воевал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Яценюк входил в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко по прозвищу Сашко Билый.

Глава СКР уточнил, что украинский политик участвовал в, как минимум, двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном — 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9.

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