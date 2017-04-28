Вильнюс, 28 апреля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Литва собирает плоды повышения акцизов на алкоголь — согласно новейшей статистике, в марте 2017 года, когда вступили в силу повышенные акцизы, сбор акцизов сразу упал на 40%. Об этом сообщает сегодня, 28 апреля, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные налоговиков.

Maxpixel.freegreatpicture.com Алкоголь

В марте 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года за проданные крепкие алкогольные напитки акцизов было собрано на 78% меньше, за пиво — на 26% меньше.

По данным Государственной налоговой инспекции, в минувшем марте акцизы на крепкие алкогольные напитки принесли 2,2 млн евро. Это почти на 80% меньше, чем в марте прошлого года.

С другой стороны, статистика говорит о том, что литовцы перед повышением акцизов бросились в магазины покупать алкоголь и заполнять им свои склады и гаражи. Например, в феврале акцизы на крепкие алкогольные напитки принесли 57,3 млн евро — это в 20 раз больше, чем в марте. В феврале водки было продано в 33 раза больше, чем в марте, вина — в 20 раз больше. Кроме того, алкогольные напитки заранее закупили торговые центры, бары, рестораны.

Похожая ситуация обстоит и с пивом. В марте акцизы на пиво принесли 2,8 млн евро или на 26% меньше, чем в марте 2016 года. Но в феврале, перед повышением акцизов, пива было куплено в два раза больше — с акцизов было собрано 7,3 млн евро.

Немного иначе ситуация обстоит с вином. Хотя в марте его было продано меньше, чем в феврале, акцизный сбор вырос на 209%, по сравнению с прошлым годом. В марте продажи вина упали в 15 раз, а в феврале показали рекордный уровень.

То, что в феврале жители Литвы более активно покупали алкогольные напитки, повлияло и на трехмесячную статистику, которая говорит о том, что за три месяца 2017 года акцизов за проданный алкоголь было собрано на 75% больше, чем за такой же период 2016 года.