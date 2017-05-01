Горно-Алтайск, 1 мая, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Николай Малков — один из самых уважаемых ученых Республики Алтай. Под его редакцией вышло более 10 книг с научными и научно-методическими трудами. Он опубликовал более 100 научных работ.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Николай Малков работает над новым изданием Красной книги Республики Алтай

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Николай Малков рассказывает о таежных и лесных обитателях

Малков связал свою жизнь с зоологией 50 лет назад. Тогда, в 1967 году, его пригласили на должность ассистента кафедры зоологии ГАГПИ (Горно-Алтайский государственный университет был создан в 1993 году на базе Горно-Алтайского педагогического института и Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума — прим. ред.).

Сейчас ученый является доцентом кафедры зоологии, экологии и генетики ГАГУ. Преподавательскую деятельность он оставил. Здоровье, говорит, уже не то. Все свое время Николай Малков теперь посвящает научной деятельности. Например, сейчас он работает над третьим изданием Красной книги Республики Алтай (при подготовке двух предыдущих изданий он выступал ответственным редактором).

ИА REGNUM : Николай Петрович, как в Республике Алтай обстоят дела с краснокнижными животными?

Николай Малков: По сравнению с другими регионами России, например центральными, в Республике Алтай все не так уж плохо. Любая горная местность всегда богаче по количеству видов, обитающих там, чем равнинные районы. А у нас есть и лес, и степи, и высокие горы, и скалы. Везде — свой животный мир.

Однако в целом в России, и у нас тут, очень плохо обстоят дела со снежным барсом. По моему мнению, в РФ осталось не более 70 особей, по информации некоторых других ученых — около 90 особей. В Республике Алтай при этом по состоянию на 1 января 2015 года насчитывалось около 30 особой, более новых данных пока нет.

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К сожалению, браконьеры, охотящиеся за редкостями, не дремлют. Чтобы добыть шкуру снежного барса, они готовы платить большие деньги. В зоологическом музее есть черепа снежного барса. Скелет одного из них я нашел в 1970 году. Животное кто-то убил выстрелом в голову. Затем, в 1976 году, я нашел ободранную тушу снежного барса в долине одной из наших рек.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Череп манула — хищного млекопитающего семейства кошачьих

ИА REGNUM : Ужасающие цифры. А за кем еще браконьеры ведут охоту?

— За редкими птицами. Например, речь идет о соколе балобане.

Соколы — это самые быстрые летающие птицы. Пытаясь поймать добычу, при пикировании они развивают скорость до 360 километров в час.

Раньше таких соколов было достаточно много, а теперь их количество значительно сократилось. Знаете, в Арабских Эмиратах эмир — не эмир, если у него нет ловчего сокола. Они платят большие деньги за отлов этих птиц. В том числе незаконная охота на балобанов ведется в Республике Алтай, несмотря на то, что с браконьерами и контрабандистами всеми силами борются и таможенники, и полиция. Известны случаи, когда за одного незаконно добытого сокола злоумышленники готовы были заплатить 50 тысяч долларов.

Кроме того, очень часто соколы при перевозке просто гибнут. Когда птиц везут, их туго пеленают.

— В зоологическом музее при ГАГУ есть чучела соколов балобанов?

— Да, в музее есть соколы балобаны. Это именно те птицы, которых отобрали погибшими у контрабандистов. Добавлю, по моему мнению, слово «чучело» в данном случае использовать не стоит, хотя оно распространено среди населения. Правильно это называется таксидермические изделия.

ИА REGNUM : А какие еще таксидермические изделия есть в зоологическом музее?

— У нас здесь есть витрина, где стоят таежные и лесные животные. Также мы изобразили глухариный ток. В этой витрине нашлось место и сове. Эти птицы уникальны тем, что у них бинокулярное зрение, как у людей. У остальных птиц монокулярное зрение. А еще у сов отменный слух, даже мышку под снегом могут услышать.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Сова обладает бинокулярным зрением

В другой витрине изображена высокогорная степь, Кош-Агачский район. Вот, например, беркут — самый крупный из орлов. Здесь же и балобаны.

В зоологическом музее установлены стенды с насекомыми, где представлены обитающие на Алтае и экзотические бабочки.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Бабочки, обитающие на Алтае

Я могу сказать так: коллекция Горно-Алтайского государственного университета весьма достойная и не уступает тем, которые собраны в других университетах Сибири. Но самой лучшей все-таки считается коллекция Томского госуниверситета.

ИА REGNUM : Николай Петрович, вы уже в юности мечтали стать зоологом? Или у вас были другие планы?

— Я окончил всего семь классов школы. Мы с другом очень хорошо рисовали и собирались после седьмого класса поступать в художественное училище. Это было после войны, жили все плохо и бедно. Но нашим планам не суждено было сбыться. И тогда мы решили поехать в Прокопьевск и поступить в горный техникум. Носить в послевоенное время было нечего, а там давали хотя бы форму. Конкурс там был огромный, но я поступил. Проучился в техникуме до второго курса, а затем по нелепому стечению обстоятельств был отчислен.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Выборы. Информация. Два лося

После этого я вернулся в Горно-Алтайск и был принят на второй курс зооветтехникума, где к тому времени уже учился мой друг. После окончания техникума в 1957 году я начал работать в сельском хозяйстве, а вскоре поступил в пединститут. Затем перешел на заочное обучение и устроился в школу интернат №1 учителем рисования. Окончив вуз, я приступил к работе ассистентом на кафедре зоологии. Это было в 1967 году. Именно тогда я крепко связал свою жизнь с зоологией. Кандидатскую диссертацию защитил в Москве, в МГУ.

ИА REGNUM : Студенты много хлопот доставляли?

Нет, я с удовольствием работал со студентами. Считаю, что они меня уважали.

ИА REGNUM : Вы много времени проводите на работе. А чем еще увлекаетесь?

— Туризмом. Я прошел почти все реки Алтая, кроме Башкауса и Чулышмана.

От редакции: Никола Малков — почетный член Росохотрыболовсоюза, эксперт второй категории по охотничьим собакам и охотничьим трофеям, член-корреспондент РАЕН. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», медалью «Ветеран труда».