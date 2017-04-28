Москва, 28 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает важной для двусторонних отношений оценку Китаем заявления Белого дома о том, что в течение первых 100 дней президент Дональд Трамп смог «еще дальше изолировать Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Оставляя на совести Трампа тезис об «изоляции», что совершенно не так, если посмотреть на данные голосований, и вспоминая упорное голосование США против ежегодной антинацистской резолюции ГА ООН в гордом одиночестве с Украиной и Тувалу, подозреваю, что американцы поставили в крайне неловкое положение наших китайских партнёров, взявшись говорить от их имени», — отметил Косачев в Facebook.

Сенатор «считал бы важной для наших двусторонних отношений оценку Китаем американского заявления».

«Одно дело — воздержаться при голосовании по проекту, осуждающему применение химического оружия. Но совсем другое — молчаливо подписываться под тем, что Китай вступил в американский клуб «изоляционистов России», — констатировал он.

«Внятная позиция на этот счёт отвечала бы духу стратегического партнёрства между нашими странами, — заключил сенатор.

В ООН назвали дальнейшую «изоляцию» России одной из главных заслуг американского президента за первые 100 дней у власти.