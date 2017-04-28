Москва, 28 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, почему столица РФ сияет белым светом, как полярная звезда, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

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«Москва сияет как полярная звезда, потому что использует высокотехнологичное современное энергосберегающее освещение», — отметил Шапошников на заседании Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

Так он прокомментировал в том числе оформление обложки исследования Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» о развитии городов, на котором изображена карта Европы.

«Свет в Европе желтый, у нас — полярный», — сказал спикер Мосгордумы.