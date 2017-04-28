Ярославль, 28 апреля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В этом году муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля приведет в надлежащее состояние две-три дворовых спортплощадки. Об этом ИА REGNUM рассказал директор учреждения, председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Александр Черепанин.

City-yaroslavl.ru Депутаты на спортплощадке

«Дирекция спортивных сооружений» отвечает за состояние 16 открытых спортплощадок во дворах, однако денег на ремонт всех их в этом году не хватит, признает депутат.

«В этом году дирекции не удастся привести все спортивные площадки в надлежащее состояние. На те деньги, которые заложены на этот год, не получится. Все от финансирования будет зависеть, но две-три площадки поправим», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Черепанин.

«Дирекция спортивных сооружений» только недавно стала ответственной за спортплощадки во дворах. Специалисты учреждения провели подробное обследование площадок и определили списки необходимых ремонтных работ и перечень оборудования, которое нужно заменить и восстановить. Пока эти площадки находятся в плачевном состоянии: выломаны целые секции хлипкого ограждения, имеются дыры, местами не работает освещение, баскетбольные щиты разломаны, исчезли футбольные ворота, подходы к площадкам изрыты автомобильными шинами.

Депутат муниципалитета, председатель постоянной комиссии по социальной политике Вера Никольская считает, что у каждой спортплощадки должен быть хозяин, который обязан нести за нее ответственность.

«Другой вопрос — что у нас есть площадки, построенные в 2016 году, которые не выдержали зимы Все недостатки должны быть устранены за счет подрядчиков», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

По ее словам, ключевая проблема в неудовлетворительном состоянии спортплощадок, построенных в более ранние годы, кроется в отсутствии соответствующего финансирования.

«Бюджетная организация как будет нести ответственность? Мы должны, например, школе деньги выделять на содержание площадки из бюджета. А много лет мы этого не делали. Школы изощрялись, кто как может. Для решения проблемы сначала все площадки необходимо записать в реестр. А затем на каждую площадку определить хозяина. И предусматривать деньги. Мы на крыши деньги даем — даем, на кошение травы даем, и на площадки должны давать. Это же имущество», — подчеркнула Вера Никольская.

25 апреля депутаты муниципалитета проинспектировали состояние спортплощадок в Дзержинском районе Ярославля. В ходе объезда выяснилось, что далеко не все площадки находятся в удовлетворительном состоянии. При этом в последние годы по инициативе депутатов были выделены большие средства из бюджета на строительство многофункциональных спортивных площадок во дворах и на пришкольных территориях.

Депутаты замечали, что многие объекты были выполнены с нарушением строительных норм и из неподходящих материалов. После строительства площадки зачастую оставались бесхозными и постепенно разрушались. На заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города депутаты вновь подняли вопрос о содержании и ремонте площадок.

Часть спортплощадок, находится в ведении школ. Собственными силами образовательных учреждений площадки содержатся в порядке: проводится укрепление ограждения (оно не выносит даже легких ударов мячом), ремонтируется освещение. Часто оборудование при этом приходит в негодность: отламываются баскетбольные корзины, рвутся сетки футбольных ворот, рушится покрытие, в результате образуются дыры и лужи.

Депутаты посетили площадки школ №№ 90, 58, 55 и 29 и везде обнаружили схожие проблемы. При этом состояние футбольной площадки у школы № 56 депутатов порадовало. Площадка была построена в 2016 году, и ее покрытие хорошо сохранилось. Вместе с тем стерлась разметка поля. Ограждение пришлось укреплять в районе ворот.

Информация и фотоматериалы с объезда будут проанализированы и представлены на заседании муниципалитета при рассмотрении вопроса о содержании спортивных площадок в Ярославле. Народные избранники планируют разработать рекомендации мэрии по содержанию площадок и следить в дальнейшем за их судьбой.