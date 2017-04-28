Москва, 28 апреля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Принять меры для защиты персональных данных граждан РФ президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

До 1 декабря 2017 года правительству следует обеспечить внесение изменений в федеральные законы, предусматривающих минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на государственные информационные системы задач.

Также необходимо обеспечить обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах, декларирование и согласование порядка обработки персональных данных для их обработки.

Поправки должны предусматривать хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных, а также определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте), следует из перечня поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.