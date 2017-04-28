Ярославль, 28 апреля, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В 2017 году Ярославскому заводу дизельной аппаратуры (ЯЗДА) исполнилось 45 лет. С момента основания на нем было выпущено свыше 7,5 млн насосов для дизельных двигателей различных модификаций. «Спутник КамАЗа», как называли завод почти полвека назад, сейчас является крупнейшим производителем топливной аппаратуры для коммерческого и грузового транспорта. ЯЗДА — единственное на постсоветском пространстве предприятие, чья топливная аппаратура способна конкурировать с импортными аналогами. О современных разработках, планах на будущее, стандартах производства и о том, как можно выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями, в интервью ИА REGNUM рассказал Сергей Поляков.

ЯЗДА

Сергей Поляков, управляющий директор Ярославского завода дизельной аппаратуры (ЯЗДА) «Группы ГАЗ»

ИА REGNUM: Сергей Валерьевич, 5 февраля 1972 года был заложен первый камень в фундамент ЯЗДА, стройка была объявлена ударной комсомольской. С чего начиналось производство?

Завод действительно возводила молодежь. Даже его первому директору, Виктору Литвиненко, было всего 35 лет. Впервые в Ярославской области при строительстве были применены конвейерные методы сборки каркасов производственных корпусов и монтаж блоков перекрытий. Во время строительства внедрялась и осваивалась новая техника. Это позволило уже в первой половине 1975 года построить и оборудовать первые цеха завода и приступить к выпуску опытных образцов топливной аппаратуры. А в январе 1977-го завод начал серийное производство топливных насосов высокого давления.

ИА REGNUM: После распада СССР в 90-е годы в России закрылись многие производства. Как пережил этот непростой период ЯЗДА?

Настоящей проверкой на прочность стал пожар на моторном производстве КамАЗа в 1993 году — ЯЗДА в одночасье потерял 70% заказа! И хотя еще теплились поставки для «Уралов», «ЗИЛов» и львовских автобусов, стало ясно — нужно срочно перестраиваться: команда начала расширять потребителей, разрабатывать новые модификации топливной аппаратуры, осваивать другую продукцию, например, компоненты для грузовиков МАЗ и минских тракторов МТЗ. В этот период заводом руководил Лев Петрович Кузнецов.

В начале нулевых ЯЗДА вошел в состав «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски и объединился с Ярославским моторным заводом. Это логичное решение позволило усилить компетенции от слияния двух инженерных школ. Была принята долгосрочная инвестиционная программа, началась работа над новыми продуктами, была внедрена уникальная система бережливого производства. Отсюда начинает свой счет общая история.

ИА REGNUM: Что представляет собой ЯЗДА сегодня?

Наш завод — традиционный поставщик топливных насосов высокого давления, топливоподкачивающих насосов для двигателей грузовых автомобилей, прецизионных изделий (форсунки, распылители, плунжерные пары) для топливной аппаратуры, пружин. Предприятие включает в себя производственные мощности, а также современный инженерно-конструкторский центр. Ярославский завод дизельной аппаратуры обладает многолетними наработками по созданию уникальных топливных насосов высокого давления (ТНВД) для двигателей, которые устанавливались на гоночные машины команды «КамАЗ-Мастер», многократного победителя трансконтинентального ралли-марафона «Париж-Дакар».

ИА REGNUM: Кто еще является потребителями вашей продукции?

Мы обеспечиваем продукцией практически всех производителей дизельных двигателей в России и СНГ: заводы «Автодизель», КАМАЗ, «Алтайдизель», Минский и Тутаевский моторные заводы. Топливной аппаратурой ЯЗДА оснащаются двигатели грузовых автомобилей «Урал», КамАЗ, МАЗ, МЗКТ, БАЗ, автобусов ЛиАЗ, НЕФАЗ, комбайнов «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», тракторов ПТЗ, «Четра» и множества другой техники.

ИА REGNUM: В последние годы в связи с санкционной политикой стран Запада в России делается ставка на импортозамещение. ЯЗДА способен выдерживать конкуренцию с зарубежными производителями?

ЯЗДА — единственное предприятие на постсоветском пространстве, чья топливная аппаратура способна составить конкуренцию импортным аналогам. На заводе разработаны ТНВД системы Common Rail, обеспечивающие требования экологического класса «Евро-5». Разработка была признана значимым проектом для отрасли и получила поддержку Фонда развития промышленности РФ. ЯЗДА активно локализует компонентную базу для двигателей семейства ЯМЗ-530: завод выпускает несколько десятков наименований различных деталей и узлов.

ИА REGNUM: Зачем для ЯМЗ-530 нужно было разрабатывать отечественный насос?

Бизнес потребовал применения отечественной аппаратуры взамен импортной в связи с тем, что цена зарубежного аналога составляет приличную долю в стоимости двигателя, и рост цен на него из-за падения курса рубля допустить никак нельзя.

ИА REGNUM: А планируется расширение линейки выпускаемой продукции?

Мы ведем разработки топливной аппаратуры и для других типов двигателей, в том числе тяжелых — для тепловозов, кораблей и мощных дизельных генераторов.

ИА REGNUM: Чем ЯЗДА привлекателен для персонала и в том числе молодежи?

Забота о персонале — очень важное направление работы на предприятии. Мы постоянно повышаем культуру производства, развиваем и реализуем социальные программы, поддерживаем комфортные условия труда сотрудников, заботимся об организации качественного, здорового питания на льготных условиях. На предприятии стабильно выплачивается заработная плата, и ее размер — выше среднерегиональных показателей.

У нас создан уникальный для региона современный молодежный центр — этот подарок был сделан руководством для молодых рабочих и специалистов в честь 40-летия завода. Здесь для молодежи оборудован конференц-кабинет, спортивный зал с силовыми и легкоатлетическими тренажерами, а также теннисными столами. Тренировки абсолютно бесплатные. При этом двери молодежного центра открыты абсолютно для всех заводчан. На ЯЗДА работает прекрасно оборудованный и оформленный заводской музей, в котором представлена история объединенных ЯЗТА и ЯЗДА, настоящее и будущее ярославского производства аппаратуры для силовых дизельных агрегатов. Я уверен, основа достижений предприятия — в «человеческом факторе». На предприятии выражение «Люди — главный актив» — не пустые слова.