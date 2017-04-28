Киев, 28 апреля, 2017, 12:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе не стихали боевые действия с применением 122-мм артиллерии, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Наиболее напряженная военная обстановка сохраняется на Приморском направлении. Об этом 28 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО и администрации Донецкого горсовета, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танк

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 17 населенных пунктах. При этом украинские войска применяли танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

«В Красногвардейском районе Макеевки в результате танкового обстрела повреждена кровля в общежитии по улице Ермощенко. В Киевском районе Донецка — прямое попадание в административно-бытовое помещение северного водопроводного узла по улице Домостроительная. Осколочные ранения получил Крамсков Александр Иванович 1953 г. р. На данный момент пострадавший госпитализирован в больницу № 20. Микрорайон Донецк-Северный в результате обстрелов обесточен. В населенном пункте Васильевка по улице Центральная повреждена кровля и наружная стена дома. Также повреждения кровли в результате обстрела со стороны украинских силовиков зафиксированы в Ясиноватой по улице Каштановая», — говорится в сообщении пресс-службы НМ ДНР.

При этом пресс-служба администрации Донецкого горсовета уточнила, что в результате попадания снарядов на территорию Северного водопроводного узла «многочисленные повреждения получили здания и сооружения, находящиеся на территории». «Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме», — информирует пресс-служба.

В то же время председатель Киевской райадминистрации Донецка Валентин Левченко заявил, что в результате ведения боевых действий ранения получил один мирный житель. «Сегодня около шести часов утра в результате обстрела был ранен мирный житель 1953 года рождения», — сказал ДАН Левченко. По его словам, пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу № 20. Его состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, Народная милиция ЛНР сообщила, что за прошедшие сутки киевские силовики шесть раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Санжаровка, Смелое и Лозовое. Огонь велся из 120-мм 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В свою очередь, спикер штаба АТО полковник ВСУ Ярослав Чепурной заявил, что вчера войска ДНР и ЛНР 52 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов «трое военнослужащих ВСУ получили ранения».

«На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Гнутово. Защитников Широкино обстреливал из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка противник вел огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров», — рассказал Чепурной.

Он сообщил, что позиции ВСУ в Авдеевке (Донецкое направление) войска ДНР обстреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. «По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Зайцево и Каменки противник применил 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецкого — вооружение БМП и пулеметы крупных калибров», — добавил Чепурной.

По его словам, в Крымском и Катериновке (Луганское направление) украинские войска были обстреляны из минометов и гранатометов ВС ЛНР. «Защитников Станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского — из стрелкового оружия», — подытожил Чепурной.

Позже пресс-центр штаба АТО проинформировал, что в районе Красногоровки (Приморское направление) в результате обстрела украинского опорного пункта погиб один солдат ВСУ, четверо военных получили ранения. «По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении недалеко от Красногоровки, погиб военнослужащий ВСУ, еще 4 защитника получили ранения… Известно, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, зенитные установки ЗУ-23−2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности, по позициям ВСУ противник применил 20 мин калибра 82 мм и 30 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе села Крымское украинские войска потеряли две боевые машины пехоты из-за халатности командиров. «Установлены потери военной техники в подразделениях 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Крымское. В результате халатного отношения со стороны командования бригады выведены из строя две БМП. В первом батальоне 14 бригады ВСУ, дислоцируемом в районе населенного пункта Счастье, в результате неосторожного обращения с оружием в сильном алкогольном опьянении один военнослужащий совершил самострел в ногу», — рассказал Марочко.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

— для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

— для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными.