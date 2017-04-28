Москва, 28 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. При доработке законопроекта о реновации в Москве депутаты Госдумы будут исходить из максимального полного учета мнения горожан и постараются в законе через нормы прямого действия закрепить вопросы, связанные с правами граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

«При доработке законопроекта о реновации в Москве мы будем исходить из максимального полного учета мнения горожан и постараемся в законе через нормы прямого действия закрепить вопросы, связанные с правами граждан», — сказал спикер Госдумы.

Он напомнил, что во второй половине мая 2017 года в Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросу реновации. «Мы планируем пригласить представителей общественности, депутатов — как городского уровня, так и муниципального уровня города Москвы, пригласим экспертов и эти вопросы будем обсуждать», — проинформировал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что при голосовании по законопроекту в первом чтении вопросы защиты прав граждан ставились как ключевые, приоритетные. «Поддержка закона будет зависеть от того, насколько в законе во втором чтении будут защищены права граждан, права москвичей и насколько мы через нормы прямого действия в этом законе сможем это отразить», — указал он.

О внимании к защите прав граждан при реализации закона о реновации также говорил президент РФ Владимир Путин.

Для более объемлющего обсуждения Володин не исключил дополнительного заседания Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«Откровенно устаревшее жилье необходимо расселять, более того, когда речь идет о домах, которые имеют срок ограниченный эксплуатации тем более невозможности их капитального ремонта, понятно, нужно сносить», — отметил Володин.

«Понимая эту задачу, нужно в первую очередь вести диалог с людьми, разъяснять людям цели и задачи, с ними обсуждать программу. И в этой связи нужно просто исходить из принципа — город и его развитие для людей, а не для развитие города за счет горожан, за счет граждан», — подчеркнул спикер Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России заявил, что не подпишет закон о реновации пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать действующие в России законы.

Законопроект о реновации жилья Госдума приняла в первом чтении 20 апреля. Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек. Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Мэр Москвы внес поправки в бюджет столицы, которые предполагают потратить в 2017 году на подготовку сноса пятиэтажек 96,5 млрд рублей.