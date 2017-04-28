Вашингтон, 28 апреля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Готовящийся указ Трампа также обяжет министра торговли США Уилбура Росса не производить увеличение площадей морских заповедников и охраняемых территорий и не создавать новые, а также пересмотреть все подобные прежние решения, вынесенные за последние десять лет. По сути, за все президентство предшественника Трампа Барака Обамы.

Ralf Roletschek Нефтяная платформа

По словам Зинке, соответствующий указ «сцементирует» позицию США как мирового лидера по энергетике. Кроме того, документ, который в скором времени планирует подписать американский лидер, будет содействовать повышению энергетической безопасности страны на благо самих американцев. Причем, как выразился министр внутренних дел, «без устранения каких бы то ни было действующих в настоящее время жестких мер по охране природы».

В начале апреля ИА REGNUM сообщало, что Дональд Трамп намерен предоставить нефтяным компаниям привилегии при бурении на американском шельфе. Тогда издание Bloomberg писало за ссылкой на информацию, полученную во время закрытой пресс-конференции, что об этом им сообщил Райан Зинке.

Однако в конце 2016 года, когда президентский срок Барака Обамы подходил к концу, вышла директива Обамы. Согласно этому документу, разработка новых нефтегазовых месторождений в водах близ Аляски в Чукотском море, море Бофорта, а также в части Атлантического океана от Новой Англии до Чесапикского залива была запрещена. То есть, собираясь подписать указ о работе нефтяных компаний на шельфе, Трамп тем самым планирует отменить указ предыдущего президента США. В связи с этим американские экологи сразу же заявили, что отмена запрета Обамы на сдачи участков в Арктике и Атлантическом океане будут оспаривать в суде.

Новый указ и предыдущие решения Трампа подобного рода нацелены на обеспечение «энергетической независимости» США, заявил министр внутренних дел Райан Зинке. Дело в том, что площадь внешнего континентального шельфа страны, которая находится в ведение МВД США, составляет 6,9 млрд квадратных километров. На этой территории — около 90 млрд баррелей нефти, которая еще не разведана, но поддается добыче. Газа — 9,3 трлн кубометров, с ним аналогичная ситуация. Несмотря на все это, сегодня здесь добывается всего 18% сырой нефти и 4% от общего количества энергоресурсов, то есть энергетические возможности используются далеко не на полную мощность. Так, в настоящее время доступно лишь 6% американского континентального шельфа для бурения. Сегодня для бурения и добычи нефти на этой территории арендуется всего около 0,065 млн квадратных километров.

Зинке обратил внимание на то, что еще в 2008 году в федеральный бюджет США поступало приблизительно $18 млрд за счет сдачи в аренду шельфовых месторождений. Но через восемь лет этот показатель упал до $2,8 млрд, что отчасти произошло из-за падения цен на нефть. Однако пока власти не планируют менять ни действующие договора на аренду, ни пятилетний план, желая придать рынку уверенность. К тому же, чтобы пересмотреть старый план, потребуется несколько лет.

Напомним, что действующий президент еще во время предвыборной гонки обещал активно развивать нефтегазовый сектор США. После избрания Трампа его администрация обнародовала программное заявление, в котором говорилось, что Вашингтон хочет добиться энергетической независимости от ОПЕК, так как из стран картеля поступает более 40% импортируемой США нефти, а также сократить регулирование в энергетике и произвести «революцию» в сфере добычи углеводородов на шельфе. Сам Трамп говорил, что ОПЕК «высасывает деньги из карманов американцев». В связи с этим отмечалось, что США намерены сдать в аренду около 300 тыс. квадратных километров новых территорий в Мексиканском заливе. Однако тогда эксперты предполагали, что энергоресурсы пойдут, в первую очередь, на внутренний рынок страны.

Однако 27 апреля Зинке заявил, что новая американская администрация во главе с президентом настроена на экспорт энергоресурсов, в частности сжиженного природного газа в Восточную Европу. По словам министра, часть национальной безопасности США — обеспечение не только собственной энергетической независимости, но и снабжение энергоресурсами своих союзников, в том числе в Восточной Европе. Однако для этого необходимо создать новую инфраструктуру.

«Но обеспечение союзников доступными и надежными энергоресурсами в большом объеме — это то, что мы можем сделать», — подчеркнул глава МВД США.