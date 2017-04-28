Ванино, Хабаровский край, 28 апреля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. На субботник вышли портовики, железнодорожники, чиновники, спортсмены, школьники. Многие жители самоорганизовались и привели в порядок свои дворы.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Огромный угольный порт пропылесосили, помыли — чистота идеальная

Ольга Демиденко ИА REGNUM Жители самоорганизовались и привели в порядок дворы

Крупнейший в регионе угольный порт — АО «Дальтрансуголь» прошелся самым мощным на сегодняшний день в мире шведским автопылесосом CENTURION по улицам Ванино, собрав накопившуюся за зиму противогололедную подсыпку, пыль, мусор. Но огромная машина не может заглянуть в кюветы, дворы, узкие улочки. Тут без метел и лопат, а также самого главного на субботнике инструмента — человеческих рук — не обойтись.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ванино пропылесосили самым мощным в мире пылесосом

Ванинцы тщательно прошлись по всем уголкам поселка — подметали, собирали мусор, красили, белили.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Чиновники районной администрации взяли самые сложные участки — придорожные кюветы

На угольном терминале АО «Дальтрансуголь» генеральная уборка прошла как всегда организованно: территорию гигантского угольного порта пропылесосили, помыли, все, что нужно — покрасили, все, что требовалось — побелили. Подготовили к посадке цветов клумбы, определили время начала реализации второго этапа проекта «Зеленый порт» — в рамках этого проекта производственная зона терминала будет опоясана лесополосой. Саженцы для терминала выращивают в специализированном питомнике в Хабаровске.

Ольга Демиденко ИА REGNUM В угольном порту готовили к посадкам цветов клумбы и красили бордюры

Юные спортсмены районного Дворца спорта, отложив на время тренировки, взялись за метлы и лопаты, привели в порядок газоны.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Коллектив Дворца спорта привел в порядок газоны

А вот районная экологическая организация «Побережье», опекающая местный парк, субботник перенесла.

«Мы дождемся, когда потеплеет, подсохнет и санитарные службы проведут в парке противоклещевую обработку. Только после этого проведем генеральную уборку», — рассказала руководитель «Побережья», депутат поселкового Совета Анжела Брянкина.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Субботнику не помешал даже густой туман

Самыми замусоренными участками, по словам участников апрельского субботника, оказались придорожные кюветы.

Ванинцев немного подвела погода — апрель на побережье выдался холодным, сырым. Тем не менее генеральную уборку провели, несмотря на густой туман.