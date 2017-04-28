Казань, 28 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Банк России с 28 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Спурт» сроком на полгода. Такая мера вводится в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Одновременно ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Спурт» сроком на три месяца.

«Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети.

На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка.

Объем финансирования данного проекта почти в три раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний. В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования», — отмечает Центробанк.

Выплаты вкладчикам АСВ начнет осуществлять с 12 мая, сообщает госкорпорация. «Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении. Клиенты банка, включая индивидуальных предпринимателей, смогут получить возмещение на сумму до 1,4 млн рублей.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут избраны до 5 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне отзыва лицензий у банков Татарии 13 марта банк «Спурт» ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс. рублей. Введению лимитов предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. Глава банка Евгения Даутова заверяла, что ситуация стабилизируется через неделю.

Однако 13 апреля банк «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов с 50 до 30 тыс. рублей в сутки. Предполагалось, что лимиты будут сняты «в течение какого-то срока».

21 апреля банк приостановил расходные и приходные операции по счетам клиентов. В банке объяснили такие действия техническими причинами. С 24 апреля приостановлены операции по банковским картам.

Позднее банк сообщил о закрытии в мае трех офисов кредитной организации — двух в Марий Эл и одного в Татарии.

Банк «Спурт» был создан в 1992 году. Один из основных акционеров кредитной организации — Европейский банк реконструкции и развития с долей 28,25%. Филиалы кредитной организации, согласно данным официального сайта банка, расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Йошкар-Оле, Волжске, Ижевске и Уфе. В банковской системе РФ банк «Спурт» занимает 150-е место по размеру активов.